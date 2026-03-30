OIJ analiza si triple homicidio en San Mateo está vinculado a decomiso de droga en Liberia

Una de las principales hipótesis sobre el triple homicidio ocurrido este sábado en el sector de Desmonte, en San Mateo de Alajuela, apunta a una posible relación con el decomiso de un cargamento de droga realizado el pasado viernes en Liberia.

Así lo confirmaron a Telenoticias, de manera preliminar, fuentes cercanas al caso.

No obstante, las autoridades insisten en que, por ahora, se trata de una línea de investigación en desarrollo.

Horas antes del hallazgo de los cuerpos, el Organismo de Investigación Judicial recibió una llamada anónima alertando sobre un vehículo que transportaba varios kilos de cocaína en el sector de Liberia.

El automóvil, un toyota de alta gama, fue interceptado por las autoridades, quienes lograron decomisar aproximadamente 720 kilos de aparente cocaína.

De acuerdo con estimaciones policiales, este golpe al narcotráfico habría generado pérdidas cercanas a los $3.2 millones de dólares, es decir, más de ₡1.400 millones para la estructura criminal dueña del cargamento.

Horas más tarde, las autoridades recibieron un nuevo reporte, esta vez de un peón de una finca quien alertó sobre un vehículo dentro de la propiedad, que aparentaba haber sufrido un accidente.

Cerca de ese pick-up fueron hallados los tres cuerpos, cuyas identidades aún no han sido confirmadas por parte del Organismo de Investigación Judicial.

