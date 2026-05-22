OIJ allana por quinta vez local de expolicía y decomisa 12 mil cajetillas de cigarrillos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó por quinta vez en los últimos diez años el local comercial Súper El Negro , propiedad de un expolicía de la Fuerza Pública, ubicado en calle 8 del centro de San José. En el operativo se decomisaron 12 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando.

La intervención fue realizada por la Sección de Delitos Varios tras una denuncia confidencial. Además de los cigarrillos, se incautaron artefactos electrónicos y otras evidencias relevantes para el caso.

La Policía Municipal de San José también ha intervenido este negocio en múltiples ocasiones desde 2016. El expediente institucional acumula más de 500 folios con procesos jurídicos impulsados por el propietario, incluyendo apelaciones, amparos y acusaciones contra funcionarios municipales.

Tras el operativo del OIJ, la Policía Municipal capitalina volvió a clausurar el local y conversó con el dueño para que retire el alquiler. Según las autoridades, el establecimiento cuenta con permiso sanitario y licencia comercial, por lo que las intervenciones se han enfocado en retirar dichas autorizaciones.

El caso refleja la reincidencia en delitos de contrabando y la coordinación entre distintas instituciones para combatir este tipo de prácticas ilegales en la capital.