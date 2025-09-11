OIJ allana hotel en Manuel Antonio donde murió hijo de exjugador de los Yankees

Desde la mañana de este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza un allanamiento en un hotel de Manuel Antonio, Quepos, tras la muerte del hijo de un exbeisbolista.



Miller Gardner, de 14 años, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, murió el pasado 21 de marzo cuando dormía en su habitación del centro de alohamiento.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó a Teletica.com que “el allanamiento se ejecuta a solicitud del Ministerio Público”.



La Fiscalía de Quepos y Parrita dirige la investigación, según indicó dicha institución.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía de Quepos y Parrita confirmó que se encuentra dirigiendo un allanamiento, con el fin de recopilar prueba de interés para el caso. Por ahora, es toda la información que se puede brindar”, señaló el Ministerio Público.

Miller Gardner vacacionaba en Costa Rica junto a su mamá, papá y un hermano de 16 años.



De acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial, en la habitación donde murió el menor se encontró una alta concentración de monóxido de carbono.

"Se detectaron altas emanaciones de contaminación de monóxido de carbono en esa habitación", comentó Zúñiga, días después de la muerte de Gardner.

Según el jerarca de la Policía Judicial, se hallaron hasta 600 partes por millón, “cuando lo correcto debería ser cero”.



Zúñiga detalló que al lado de la habitación en la que murió el joven existe un “cuarto especializado de máquinas”, por lo que se presume que de ahí pudo venir la contaminación.

