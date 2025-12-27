OIJ allana delegación de Fuerza Pública en Coronado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este viernes un allanamiento en la delegación de Fuerza Pública de Coronado, como parte de una investigación relacionada con un incidente ocurrido la madrugada del 25 de diciembre.

La diligencia fue ejecutada por la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito, luego de que se reportara un aparente caso de violencia doméstica en una vivienda de la zona.

Según la investigación preliminar, durante la intervención policial se habría producido un forcejeo entre oficiales y ocupantes de la casa. En el hecho resultó herido en la pierna derecha un hombre de 36 años, identificado con el apellido Avello, de nacionalidad colombiana, quien fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Como parte del proceso, el OIJ decomisó las armas de los oficiales involucrados con el fin de determinar cuál de ellas habría provocado la herida y continuar con las diligencias para esclarecer los hechos.