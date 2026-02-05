OIJ allana clínica estética en Pavas tras muerte de dos pacientes

El Orgainismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó, este jueves, una clínica estética ubicada en Pavas, San José, tras la muerte de dos pacientes durante el mes de enero (ver video adjunto).

Agentes judiciales de la Sección de Homicidios ingresaron al establecimiento en busca de prueba para los casos.

La primera víctima fue identificada con el apellido Torres, de 40 años, quien, aparentemente, sufrió complicaciones durante el procedimiento cosmético. Por esa razón, fue trasladada de emergencia al Hospital Calderón Guardia, donde falleció.

El otro deceso fue el de Regina Brumley Kerr, profesora en el Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres, quien permanecía internada desde el jueves 22 de enero en el Hospital México, donde finalmente falleció.



“Estas mujeres, aparentemente, habrían fallecido posterior a realizarse unas presuntas cirugías estéticas, por lo que los agentes judiciales comienzan los diferentes trabajos de investigación, y bajo dirección funcional con el Ministerio Público se ejecutan esta mañana estos allanamientos.

“De momento, no se tienen personas detenidas y se procede con el decomiso de evidencia importante para la investigación”, detalló el OIJ.



La muerte de estas mujeres se une a la de Cinthya Carvajal Guevara, madre de una joven y exfuncionaria del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica, quien falleció el 15 de enero en la Clínica Nova, en Rohrmoser; centro que expresó su “total disposición para colaborar plenamente con las autoridades judiciales competentes y con cualquier investigación que se lleve a cabo”.

Una cuarta paciente se encuentra en condición grave en el Hospital San Juan de Dios, en San José.

Teletica.com procuró una posición de Clínica Ola, establecimiento que indicó que se referirá al tema oportunamente.



