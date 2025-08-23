OIJ allana casa en Guácimo y encuentra restos de perros enterrados

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí y Guácimo, en conjunto con la Fiscalía, realizaron la noche de este viernes un allanamiento en una casa Guácimo, y encontraron restos de perros enterrados.

La diligencia policial se realizó en la localidad de Pocora como parte de una investigación contra un hombre de apellido Ulloa, nicaragüense de 63 años, investigado por el aparente delito de maltrato animal.

"El sospechoso había sido detenido por la Fuerza Pública el jueves anterior, alrededor de las 8:30 p.m., luego de que las autoridades recibieran información confidencial que lo vinculaba con el supuesto traslado de animales ya fallecidos.

"Durante el operativo, los agentes judiciales no solo recabaron evidencia dentro de la vivienda, sino que también inspeccionaron una propiedad relacionada con el caso. En ese lugar, las autoridades encontraron enterrados los restos de aproximadamente cinco perros, lo que reforzó las diligencias de la investigación", dijo la Policía Judicial.

Todos los indicios recopilados fueron remitidos al Ministerio Público, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

Mientras tanto, el sospechoso continúa bajo las órdenes de la Fiscalía de la localidad.

