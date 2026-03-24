OIJ: 25 de Julio es uno de los principales centros de distribución de droga del país

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que la Ciudadela 25 de Julio, en San José, figura como uno de los principales centros de distribución de droga en el país.



Este martes, agentes judiciales realizan un operativo simultáneo con al menos 10 allanamientos en los sectores de 25 de Julio en Hatillo y Sagrada Familia, como parte de una investigación vinculada a narcotráfico.

“Estamos realizando 10 allanamientos en este momento en la 25 de julio en Hatillo y en Sagrada Familia. Tiene que ver con una estructura que es conocida como ‘Los Lara’ y tiene que ver con narcotráfico.

"A raíz de la situación de violencia que se ha generado en estas barriadas en el sur de la capital, estamos generando este tipo de acciones para desacelerar, para sacar sujetos de las calles”, indicó Soto.

Declaraciones de Michael Soto:

Según el OIJ, en la zona de 25 de Julio se ha identificado una dinámica de distribución de drogas mediante paquetes conocidos como “bombas”: “Podríamos decir que la 25 de Julio es un centro de distribución porque se venden algo que ellos denominan como bombas, que son drogas en paquetes para que se vendan en otros lugares”, explicó Soto.



Detalló que estos paquetes pueden incluir sustancias como cocaína, marihuana, crack y ketamina, y se comercializan en precios que oscilan entre los ₡80.000 y ₡500.000 colones.

“Podríamos también decir que es uno de los principales centros de distribución del país, pero principalmente de este grupo”, agregó Soto.

Las investigaciones también apuntan a que la organización utilizaba viviendas para el procesamiento de droga, en algunos casos mediante amenazas a sus ocupantes. “Aparentemente, esta agrupación, bajo amenazas, llegaba a las casas o seleccionaba alguna casa para procesar la droga en ese momento y amenazaba a los ocupantes”, señaló Soto.

“Ya hemos visto en algunas barriadas donde las estructuras criminales le quitan viviendas a los ciudadanos normales, ordinarios, ya bien sea por una deuda de préstamo ‘gota a gota’ o por alguna circunstancia en particular”, afirmó Soto.

En cuanto a las ganancias generadas por la actividad ilícita, Soto explicó que aún se encuentran en análisis: “Es difícil, es parte de la investigación que estamos desarrollando, pero si por ejemplo vendían 10 o 20 bombas, podrían generar varios millones de colones dependiendo del precio”, indicó.

“En algunos de los trabajos que hicimos de vigilancia prácticamente los adictos hacían filas. Entonces podríamos hablar de muchos millones diarios en la distribución y venta de drogas en este sector”, dijo Soto.

El operativo se realiza con apoyo de la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José, como parte de una estrategia conjunta para intervenir en puntos identificados como prioritarios.