Oficiales de Fuerza Pública seguirán en prisión preventiva por muerte de nicaragüense

El Juzgado Penal de Pavas ordenó prorrogar la medida de prisión preventiva contra los oficiales de la Fuerza Pública de apellidos Chinchilla, Araya, Morales y Artavia, quienes son investigados por el presunto homicidio calificado del ciudadano nicaragüense Henry Reyes Corrales.

La muerte de Reyes Corrales ocurrió en febrero pasado, mientras permanecía detenido dentro de la delegación policial de esa localidad.

De acuerdo con la investigación judicial, la víctima habría sido golpeada con un tubo metálico mientras estaba bajo custodia policial, lo que le provocó la muerte.

La medida cautelar busca garantizar el desarrollo de la investigación y evitar cualquier riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.