Oficial que atrapó sujeto por los techos: “Si da miedo porque no sabíamos si llevaba un arma”

Con apenas un año de experiencia, estos dos oficiales protagonizaron una persecución y captura muy singular.

Ocurrió el miércoles 5 de marzo en el distrito Merced de San José, al costado sur de la terminal de Pulmitan.

Dos sujetos quienes salían de un búnker trataron de escapar de la policía por los techos de casas y comercios.

El agente de apenas 22 años, de aproximadamente 1,65 de altura y contextura delgada estuvo a punto de caer en dos ocasiones al suelo cuando las latas de los techados se rompieron.

Su compañero de 36 años nunca lo dejó solo en la persecución que contó con la ayuda de otro agente a cargo del drone.

“La primera vez si fue una lata grande, si se me fue bastante, medio cuerpo, logro salir, si no hubiera sido por la lata creo que si lo hubiera agarrado en ese momento, en la otra brinco un alambrado de navaja bastante alto, logro pasar, pero se me va el pie izquierdo, el compañero con el drone nos iba indicando a donde se movilizaba el sospechoso, es un apoyo muy grande, tiene uno la facilidad de tener un tercer ojo como dicen”, agregó el oficial.