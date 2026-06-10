Oficial municipal herido en asalto en Desamparados está a dos años de pensionarse

El oficial municipal Luis Gerardo Loaiza , de 63 años, permanece en recuperación tras resultar herido de bala en el rostro durante un violento asalto ocurrido la mañana de este martes en la Villa Olímpica de Desamparados .

De acuerdo con la información preliminar, Loaiza fue atacado por un joven que presuntamente le disparó con la intención de apoderarse de su arma de reglamento. El hecho se registró cerca de las 9:00 a. m. y generó gran conmoción entre compañeros y vecinos de la zona.

Familiares del oficial conversaron con Telenoticias, donde pidieron justicia y exigieron que el responsable sea detenido y enfrente las consecuencias de sus actos.

Loaiza cuenta con 29 años de servicio y se encuentra a tan solo dos años de pensionarse, tras dedicar gran parte de su vida a la seguridad y al servicio de la comunidad.