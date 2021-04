Oficial molesto por requisa: “Somos más ladrones ahora los policías que la gente”

Un grupo de oficiales de Fuerza Pública que prestaba servicio en Buenos Aires de Puntarenas, grabó un video debido a la molestia generada por una revisión que se realizó a sus bolsos personales.



El hecho ocurrió el sábado anterior, de acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública. Los oficiales tenían varios días de estar velando por la seguridad en el territorio indígena de China Kichá.

“Somos más ladrones ahora los policías que la gente, yo no voy a abrir ni mierda, porque yo no me he robado nada”, expresó uno de los agentes en el video.

De acuerdo con Seguridad Pública, un vecino puso la denuncia por el supuesto robo de una máquina de soldar.

“Un finquero denunció que se le extravió una máquina. Por un tema de transparencia, se tomó la decisión de revisar a los oficiales que salieron de la zona. La máquina no se ubicó y se le informó al finquero.

“También se realizó un informe que será presentado al OIJ como parte del proceso de transparencia”, informó la oficina de prensa.

“Tenemos siete días mal comidos, mal dormidos, sin agua, sin baños y así es como agradecen. Las maletas estaban en la delegación de Pérez Zeledón, nosotros nunca sacamos las maletas y jamás va a caber una máquina de soldar en el bolso, así es como agradecen”, recalcó molesto el policía.