Oficial de Fuerza Pública herido en aparente intento de asalto en Alajuela

Un oficial de la Fuerza Pública resultó herido de bala la noche de este miércoles mientras se encontraba en su día libre, en un aparente intento de asalto ocurrido en el Bar Copa Blanca, ubicado en Barrio San José de Alajuela.

De acuerdo con información preliminar suministrada por fuentes policiales a este medio, el oficial portaba un arma de fuego de su propiedad y, durante el incidente, al parecer impactó a uno de los presuntos asaltantes, quienes posteriormente se dieron a la fuga.

La Cruz Roja confirmó a Teletica.com que trasladó a un hombre con dos impactos de bala en la cabeza y el hombro hasta el Hospital de Alajuela. El paciente ingresó en condición delicada, pero estable.

Varias patrullas de la Fuerza Pública escoltaron la ambulancia hasta el centro médico, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.