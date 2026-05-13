Oficial de Fuerza Pública está grave tras recibir disparo en Batán

Un oficial de la Fuerza Pública fue trasladado en condición crítica al Hospital Tony Facio, en Limón, tras resultar herido por arma de fuego durante la tarde de este miércoles.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com, el incidente fue reportado a las 2:58 p. m. cerca de una licorera del lugar.

"El herido, identificado como un oficial de la Fuerza Pública, fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado en condición crítica a la clínica de Batán", señaló la benemérita institución.

Minutos después del ingreso a la clínica local, fue movilizado de urgencia al Tony Facio.

"El oficial presentaba múltiples disparos", dijo Cruz Roja.



Por ahora, las circunstancias en que ocurrieron los hechos continúan bajo investigación y no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

