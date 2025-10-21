Oficial de Fuerza Pública entre investigados por red de trata y explotación sexual de menores

Un oficial de la Fuerza Pública figura entre los más de 10 detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este lunes, tras la desarticulación de una aparente red de trata y explotación sexual de menores de edad que operaba en el país.

Según confirmó Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, el trabajador del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) es investigado por el presunto delito de tráfico de migrantes.

“El funcionario, al parecer, colaboraba para que pudieran ingresar desde Nicaragua dos orientales nacionales a Costa Rica y formar parte de este grupo para labores de trabajo dentro de la organización de trata y explotación de menores”, explicó Zúñiga.

Según las investigaciones, el grupo utilizaba redes sociales para captar a las víctimas, en su mayoría mujeres en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Heredia, la investigación inició en diciembre de 2024, tras la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años.

Las autoridades determinaron que la estructura estaba compuesta por los dos líderes principales, una menor de edad y un extranjero, quienes presuntamente distribuían funciones entre otros sospechosos encargados de reclutar y trasladar a las víctimas desde distintos puntos de Heredia y San José hasta Playas del Coco, Guanacaste.

Fue la madrugada de este lunes cuando las autoridades realizaron 17 allanamientos en diferentes puntos del país y detuvieron a 19 personas, entre ellas, tres menores de edad.

Hasta el momento, en el MSP no se han pronunciado al respecto sobre el funcionario detenido.