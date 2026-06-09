Oficial de Fuerza Pública condenado por robar celular en escena de homicidio

El Juzgado Penal de Pococí condenó a un oficial de la Fuerza Pública por el delito de peculado , tras comprobarse que sustrajo el teléfono celular de una víctima de homicidio en Guápiles.

De acuerdo con la investigación, el funcionario aprovechó su posición mientras participaba en la custodia de la escena del crimen en 2021, momento en que las autoridades judiciales realizaban las diligencias correspondientes.

El tribunal determinó que el oficial se apropió del dispositivo móvil de manera indebida, lo que constituye un uso ilegal de bienes bajo custodia estatal.

Además de la pena de prisión impuesta, el juzgado ordenó la inhabilitación del sentenciado para ocupar cargos públicos, como parte de las sanciones adicionales.

Al momento de los hechos, el hombre laboraba en la delegación policial de La Rita de Pococí, donde fue señalado por su conducta irregular en el cumplimiento de funciones oficiales.