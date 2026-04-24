Oficial de banco detenido como sospechoso de aprovechar descuido de clientes para robarles

Agentes de la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellidos Aguirre Cárdenas , quien laboraba como guarda de seguridad en el Banco Lafise de la localidad, señalado como sospechoso de cometer un delito de estafa bajo la causa número 26-000225-0832-PE .

De acuerdo con el informe judicial, el sujeto presuntamente aprovechaba el descuido de clientes que ingresaban al cajero automático y dejaban olvidadas sus tarjetas bancarias. El sospechoso, valiéndose de su puesto, las retenía y posteriormente las utilizaba en distintos supermercados y comercios de la zona.

El detenido fue remitido al Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica.

Por su parte, ante la consulta realizada por Teletica.com,﻿ el Banco Lafise manifestó que están trabajando de la mano con las autoridades judiciales: