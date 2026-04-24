Oficial de banco detenido como sospechoso de aprovechar descuido de clientes para robarles
Al parecer, el agente, valiéndose de su puesto, utilizaba las tarjetas de los clientes para comprar en otros comercios.
Agentes de la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de apellidos Aguirre Cárdenas, quien laboraba como guarda de seguridad en el Banco Lafise de la localidad, señalado como sospechoso de cometer un delito de estafa bajo la causa número 26-000225-0832-PE.
De acuerdo con el informe judicial, el sujeto presuntamente aprovechaba el descuido de clientes que ingresaban al cajero automático y dejaban olvidadas sus tarjetas bancarias. El sospechoso, valiéndose de su puesto, las retenía y posteriormente las utilizaba en distintos supermercados y comercios de la zona.
El detenido fue remitido al Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica.
Por su parte, ante la consulta realizada por Teletica.com, el Banco Lafise manifestó que están trabajando de la mano con las autoridades judiciales:
“Banco LAFISE se rige por principios y valores sólidos, donde la honestidad ocupa un lugar central. Estos principios y valores son exigidos a todos nuestros proveedores. Por lo anterior, mantenemos una colaboración abierta y transparente con las autoridades competentes, a fin de que se adopten las acciones legales según corresponda”.