Oficial a punto de pensionarse muere en accidente con conductora en aparente estado etílico

Un oficial de la Fuerza Pública, de 64 años, perdió la vida este domingo en un accidente de tránsito en Corredores de Puntarenas, cuando regresaba a su casa tras finalizar su jornada laboral.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que el funcionario, conocido cariñosamente como “Pastorcito”, fue embestido por una conductora que aparentemente manejaba bajo los efectos del licor. El impacto le provocó la muerte en el sitio.

El oficial estaba a pocos meses de acogerse a su pensión, después de 25 años de servicio en la institución, tiempo en el que sacrificó momentos con su esposa e hijos con la ilusión de retirarse este 2026. Sus familiares aseguraron que soñaba con viajar por Costa Rica y compartir más tiempo con sus seres queridos.

Su jefe y compañeros lamentaron profundamente lo ocurrido y destacaron su vocación de servicio y compromiso con la seguridad ciudadana.

El Ministerio Público confirmó a Telenoticias que el caso se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Por el momento, no existen elementos suficientes para vincular formalmente a la sospechosa, por lo que será la Policía Judicial la encargada de recabar pruebas y emitir el informe correspondiente.