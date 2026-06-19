Odio y envidia: el móvil que investiga el OIJ en crimen de estilista en Bagaces

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia detuvo a un hombre de apellido Murillo, de 35 años, como sospechoso del homicidio de la estilista Ana Isabel Hidalgo Bolívar, de 43.

El sujeto era vecino de la víctima y, según fuentes judiciales, la hipótesis más fuerte que investigan es que el móvil del crimen sería por odio y envidia del ahora detenido hacia la mujer.

El hecho ocurrió el 11 de junio en la casa de la víctima en Bagaces, Guanacaste, donde sus allegados la encontraron con múltiples heridas de arma blanca.

En la casa del sospechoso decomisaron ropa y otras evidencias que someterán a análisis.

El detenido quedó a las órdenes de la Fiscalía para solicitar medidas cautelares en su contra.

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