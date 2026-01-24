Ocho heridos críticos y dos muertos tras seguidilla de accidentes en Guanacaste

La Cruz Roja Costarricense atendió múltiples accidentes graves en distintos puntos de Guanacaste entre la noche del viernes 23 y la madrugada del sábado 24 de enero, una seguidilla de emergencias que dejó varios pacientes en condición crítica y dos personas fallecidas.

De acuerdo con el registro de atenciones, la provincia concentró al menos seis incidentes de alta gravedad en un lapso de menos de ocho horas, principalmente vinculados a accidentes de tránsito, varios de ellos con motocicletas involucradas.

El caso más fatal ocurrió a las 4:35 a.m. en Mayorga de Liberia, donde un vehículo volcó. Al llegar al sitio, los cruzrojistas confirmaron que dos personas adultas —un hombre y una mujer— ya no presentaban signos vitales, por lo que fueron declaradas fallecidas en el lugar.

Horas antes, a las 3:58 a.m. en La Cruz, un vehículo colisionó contra un objeto fijo. En ese hecho se atendieron tres personas, una en condición crítica y dos urgentes, quienes fueron trasladadas a la Clínica de La Cruz.

La noche también fue especialmente violenta en Bagaces. A las 9:06 p.m., un vehículo colisionó contra un objeto fijo y posteriormente atropelló a un hombre adulto en La Fortuna de Bagaces, quien fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Bagaces. Apenas minutos después, a las 9:30 p.m., un menor de edad sufrió un grave accidente doméstico al introducirse una varilla en la cabeza; fue llevado crítico al Hospital Enrique Baltodano.

En Santa Cruz, a las 11:56 p.m., una motocicleta chocó contra una vaca en Tamarindo. El conductor, un hombre adulto, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz.

Ya entrada la madrugada, a la 1:50 a.m. en Sardinal de Carrillo, se registró una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta. Dos personas adultas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas críticas al Hospital Enrique Baltodano, con apoyo de dos unidades básicas.

Aunque la mayor parte de las emergencias se concentraron en Guanacaste, la Cruz Roja también atendió otros incidentes graves en el país durante el mismo periodo, incluidos un ataque con arma de fuego en Cartago y un choque entre motocicletas en Coto Brus, Puntarenas.

La institución reiteró el llamado a la prudencia en carretera, especialmente durante horas nocturnas y de madrugada, cuando se incrementa el riesgo de accidentes por exceso de velocidad, consumo de alcohol y poca visibilidad.