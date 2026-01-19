Ocho días sin rastro de don Carlos Román: “Lo buscamos en fincas, potreros y ríos”

A ocho días de la desaparición de un adulto mayor, vecino de Paraíso de Cartago, su familia continúa con labores de búsqueda en distintos puntos de la zona, con apoyo de vecinos e instituciones.



Carlos Román Campos, de 81 años, fue visto por última vez el domingo 11 de enero; su desaparición fue reportada ese mismo día.

Román es vecino del barrio San Antonio de Paraíso y, según la información aportada por la familia, vestía pantalón beige y camisa blanca con café.



Desde entonces, hijos, amigos y vecinos han realizado recorridos por barrios, fincas, montañas, potreros y cafetales, sin que hasta la fecha se tenga información sobre su paradero. La búsqueda se ha extendido a zonas rurales y cercanas a ríos del cantón.



Marianela Román Rojas, hija de don Carlos, explicó a Teletica.com que el último rastro confirmado proviene de cámaras de vigilancia ubicadas en el sector de Lourdes de Agua Caliente.

“Lo último que teníamos era una cámara que daba hacia el Alto del César, por la fábrica de cemento (Holcim); ahí es como lo último que lo vieron. Habló con un señor que hacía un jardín y, según dijo el señor y lo que captó la cámara, siguió camino hacia la montaña”, indicó Román.

Don Carlos Román Campos tiene ya más de una semana desaparecido.

Añadió que durante el sábado y domingo posteriores a la desaparición se efectuaron búsquedas con apoyo de la Cruz Roja.

“Se peinó el lugar, potreros, cafetal y fincas aledañas. Ayer domingo se unió un grupo de vecinos que abarcó más, por si él retrocedió por otro lugar, como para el caserío”, señaló Román.

Durante esas labores se localizó un objeto que está siendo analizado por la familia.

“Se encontró un pañuelo, mi hermano lo revisó, se parecía, pero no estamos seguros si es de él porque solo eso encontramos este domingo”, comentó Román Rojas. También destacó el recorrido realizado por su padre: “Ha caminado muchos kilómetros; los de Cruz Roja se asombran de que haya recorrido tanto en un solo día, en pocas horas”.



La hija del adulto mayor informó que actualmente se utilizan drones en sectores cercanos a los ríos Navarro del Muñeco y Navarro del Socorro.

“Mis dos hermanos con otras personas están utilizando un dron en las orillas de esos ríos, hoy andan en esa zona”, afirmó Román.

De acuerdo con la revisión de videos de vigilancia aportados por vecinos y comercios, se determinó que don Carlos caminó el domingo 11 de enero saliendo de Paraíso por la calle Mero hacia Blanquillo, pasando por Blanquillo, El Bosque, Caballo Blanco, Dulce Nombre y Agua Caliente. A las 12:03 p. m. fue captado frente a la iglesia de Lourdes, caminando por la acera de la plaza y cruzando la calle hacia el sur. No obstante, también se reporta que fue visto por última vez cerca de las 8:30 a. m. de ese mismo día, según otros testimonios.



La familia solicitó a los vecinos de Lourdes de Agua Caliente colaboración para revisar cámaras de seguridad de casas o negocios correspondientes al domingo 11 de enero después de las 12 p. m., con el fin de determinar el rumbo que pudo haber tomado. No se descarta que haya regresado o continuado hacia Navarro del Muñeco, donde vecinos del sector también han colaborado con la revisión de grabaciones, sin resultados positivos hasta el momento.

“La preocupación de nosotros es no saber si ha comido o si alguien le ha dado algún suéter. Él no tenía padecimientos de salud, solo un problema auditivo, aunque yo ya estaba notando algunas cosas diferentes y tenía una cita médica en marzo para valorarlo”, expresó Marianela Román Rojas.

Este lunes, familiares continuaron la búsqueda en comunidades como Tobosi, Quebradilla y El Tejar, mientras que instituciones, amigos y vecinos mantienen operativos en Lourdes y zonas cercanas.



Cualquier información que pueda ayudar a localizar a Carlos Román Campos puede ser comunicada al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

