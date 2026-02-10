Ocho años de prisión para guarda que abusó sexualmente de escolares en San José

Un guarda de seguridad que trabajaba en una escuela, en San José, fue condenado a ocho años de cárcel por abusar sexualmente de estudiantes.



La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género logró demostrar la culpabilidad del imputado, identificado con los apellidos Solano Enríquez, quien trabajaba en la Escuela Naciones Unidas al momento de los hechos.

La sentencia fue emitida el pasado viernes 6 de febrero por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

"Los hechos ocurrieron durante el 2023, cuando dos alumnas de sexto grado finalizaron un ensayo de la banda estudiantil.

"En ese contexto, el ahora condenado se aproximó a las menores y realizó conductas de carácter sexual, las cuales fueron debidamente acreditadas mediante la prueba presentada en juicio", señaló el Ministerio Público.

Mientras la resolución judicial adquiere firmeza, Solano Enríquez deberá permanecer bajo prisión preventiva por un período de seis meses.

