Sucesos
Obrero queda grave tras sufrir descarga eléctrica en Esparza
El hombre fue trasladado en condición crítica al Hospital de Puntarenas.
Un hombre se encuentra grave tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de construcción en un edificio de tres pisos en Esparza Centro, Puntarenas.
Según informó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 7:56 a. m., y al llegar las unidades de soporte básico de vida, el trabajador se encontraba en paro cardiorrespiratorio.
Los socorristas iniciaron maniobras de reanimación, logrando estabilizarlo lo suficiente para trasladarlo en condición crítica al Hospital de Puntarenas.
Por el momento se desconocen las causas exactas del accidente.