Nuevos asesinatos en San José, Alajuelita, Cartago y Limón, reporta Cruz Roja

Varios asesinatos tuvieron lugar durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en diferentes zonas del país, de acuerdo con un balance de la Cruz Roja Costarricense (CRC).

El primero de los hechos se dio a eso de las 7:00 p. m. en Cerro Bonito de Alajuelita, donde mataron a un hombre de varios tiros en el tórax (vea video adjunto de Telenoticias).

Pasadas las 11:00 p. m., un hombre fue asesinado en San Nicolás de Cartago.

Vecinos reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 el hallazgo de un cuerpo cerca del puente Los Gemelos. Cuando los cuerpos de emergencias llegaron al sitio, encontraron a la víctima sin vida.

El homicidio ocurrió cerca de donde mataron a dos personas e hirieron a dos más dentro de un carro la semana anterior.

Poco después, pero en Lomas del Río de Pavas de San José, un hombre fue encontrado sin vida, con heridas de arma blanca.

Además, llegada la madrugada, se reportaron otros dos crímenes, uno en La Tabla de Concepción de Alajuelita y el otro en el centro de Limón.

En ninguno de los casos se tiene, por el momento, la identidad de las víctimas. Todos los casos están a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá esclarecer las circunstancias de los eventos y dar con sus responsables.