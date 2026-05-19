Nuevo temblor sacude la Zona Sur del país

La noche de este lunes se registró un nuevo temblor en la Zona Sur del país, específicamente en Santa Fé de Coto Brus, Puntarenas, sin que se reportaran daños materiales ni personas afectadas.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), el sismo ocurrió a las 8:23 p.m. y tuvo una magnitud inicial de 4.2.

El epicentro se localizó 1.7 kilómetros al noreste de Santa Fé de Coto Brus, con una profundidad de 11.9 kilómetros.

El evento fue captado por los sistemas automáticos de la Red Sismológica y forma parte de la actividad sísmica frecuente en la región sur del país.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante, aunque hasta el momento no se han reportado incidentes por este sismo.