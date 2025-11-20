Nuevo temblor de magnitud 4,7 sacude la frontera sur del país

Un nuevo sismo de magnitud 4,7 se registró la noche de este miércoles en el sur del país, según el reporte de la Red Sismológica de la Universidad de Costa Rica.

El movimiento telúrico ocurrió a las 9:49 p. m., con una profundidad de 27 kilómetros. El epicentro se ubicó 3 kilómetros al norte de San Vito, en el cantón de Coto Brus.

Vecinos de la zona reportaron que el temblor se sintió largo y fuerte. Afortunadamente, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas.