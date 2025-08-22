EN VIVO
Clock

de HS

Sucesos

Nuevo temblor con epicentro en San José se sintió este viernes

Estos son los datos confirmados por la Red Sismológica Nacional.

Por Eric Corrales |22 de agosto de 2025, 16:57 PM

Un nuevo temblor con epicentro en San José se sintió durante la tarde de este viernes.

De acuerdo con los datos confirmados por la Red Sismológica Nacional (RSN), se ubicó dos kilómetros al oeste de Guadalupe, Goicoechea.

Además, tuvo una profundidad de apenas cinco kilómetros.

Usuarios de Teletica.com reportan el movimiento como sentido en varios puntos del Valle Central, entre estos Guadalupe, Moravia, Coronado, Tibás, Calle Blancos, San Pedro, Pavas, La Sabana, Santo Domingo de Heredia, entre otros puntos.

El movimiento ocurre 16 horas después del sismo de magnitud 4.1, la madruga de este viernes, con epicentro en Tibás, San José, el cual despertó a muchos costarricenses debido al fuerte retumbo que causó.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) no reportó personas afectadas, pero sí aseguró que están en constante monitoreo junto al Ovsicori y la RSN ante cualquier otra eventualidad.

Tags
Más notas