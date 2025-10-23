Nuevo sismo, ahora frente a Bahía Ballena, sacude parte del país

Un nuevo sismo, esta vez frente a Bahía Ballena, en el Pacífico Sur, sacudió parte del país.

Según el reporte preliminar de la Red Sismológica Nacional, su epicentro se registró a 9 kilómetros al sur de ese parte del país.

El movimiento se detectó a la 9:43 p.m.

Aunque inicialmene se señaló que su magnitud fue de 5,3 en la escala momentum, una revisión posterior determinó que fue de 4,8.

Este evento se registró practicamente 24 horas después del fuerte movimiento ocurrido anoche, cuyo epicentro fue cerca de Quepos, Pacífico Central.

Desde este temblor del martes se han detectado más de 115 réplicas.

Los científicos han señalado que estos eventos posteriores son normales.

Solo en este mes de octubre se han registrado más de mil sismos en distintas partes del país.