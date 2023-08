Nuevo requisito dejaría sin empleo a miles de guardas de seguridad privada, dice asociación

“Este tipo de cosas está generando todavía más rechazos a la hora de solicitar carné y actualmente hay un embotellamiento grande y las empresas de seguridad afiliada se ven afectadas, ya que las personas, si no tienen el carné al día o los permisos, no pueden trabajar. Lo grave de esto es que la Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP) no tiene personal para poder atender con prontitud las solicitudes.