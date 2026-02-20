Nuevo homicidio en Cartago: Sicarios balean a víctima y, en su huida, abandonan moto usada en crimen

Un hombre murió este jueves por la noche en los Llanos de Santa Lucía, Cartago, al ser atacado por dos sicarios que viajaban en moto.

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche. La víctima aún no ha sido identificada plenamente.

Según la información policial que se maneja de manera preliminar, el hombre fue emboscado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, quienes les dispararon varias veces en plena vía pública.

Luego del ataque, huyeron en la moto pero la dejaron abandonada a un kilómetro de distancia del punto donde ocurrió el crimen. Se sospecha que huyeron en otro vehículo que los esperaba.

Cartago ha vivido una inusual ola de criminalidad en las últimas semanas, tranto así que ya se supera la cifra de quince homicidios en lo que va del año, una cantidad que rebasa los datos registrados en períodos anteriores.

Según el Organismo de Investigación Judicial, para esta misma fecha pero en el 2025, habían asesinado a seis personas en esa provincia. Es decir, la cifra del 2026 casi triplica la del año anterior.