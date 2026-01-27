Nuevo caso de violación a niña de 11 años en Pococí

Un segundo caso de violación contra una menor de 11 años dispara las alertas.

El caso fue denunciado ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) el lunes; mismo día en que trascendieron informaciones de otra menor de la misma edad embarazada, presuntamente por su padrastro (vea video adjunto de Telenoticias).

La información la confirmó la institución autónoma, que de inmediato activó el protocolo de 72 horas.

El mismo establece abordaje psicosocial y atención legal para la familia, atenciones en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras gestiones.