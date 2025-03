Nueva pista surge en caso de Mauricio Chavarría, desaparecido en San Ramón

Una nueva pista surgió en torno a la desaparición de Mauricio Chavarría Velásquez, de 32 años, quien desapareció el jueves 20 de marzo luego de salir de su trabajo en San Ramón de Alajuela.

La última información que recibieron los familiares fue que, al parecer, estaba realizando viajes en una plataforma de transporte privado, un hecho desconocido hasta ahora.



Eugenia Bustamante, familiar de Chavarría, conversó con Teletica.com y compartió detalles sobre los esfuerzos que han realizado para obtener respuestas.

"Nosotros el pasado martes estuvimos en San Ramón porque el OIJ necesitaba que la mamá de Mauricio estuviera presente para ellos poder entrar al apartamento y no tener que pedir una orden de un juez. Nosotros fuimos al apartamento, entró el OIJ, revisaron, no nos indicaron si habían encontrado algo relevante, que creo que no encontraron nada relevante.