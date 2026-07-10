Sucesos
Nueva onda tropical transitará por el país este viernes
Los expertos estiman que no serían tan abundantes como las de la semana anterior.
Este viernes transtirá por el país la onda tropical número 21. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hacen un llamado a la población a estar alertas porque se pronostican lluvias fuertes.
Los expertos estiman que no serían tan abundantes como las de la semana anterior. Sin embargo, durante la tarde y noche de este viernes podrían caer la mayor cantidad de acumulados de lluvias.
En cuánto a los vientos se espera que haya ráfagas con velocidad de 20 a 50 kilómetros por hora, principalmente en la Zona Norte.
Para el domingo también se pronostica la llegada de una nueva onda tropical, la número 22 por lo que se pide a la población estar atenta.