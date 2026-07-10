Nueva onda tropical transitará por el país este viernes

Este viernes transtirá por el país la onda tropical número 21. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hacen un llamado a la población a estar alertas porque se pronostican lluvias fuertes.



Los expertos estiman que no serían tan abundantes como las de la semana anterior. Sin embargo, durante la tarde y noche de este viernes podrían caer la mayor cantidad de acumulados de lluvias.



En cuánto a los vientos se espera que haya ráfagas con velocidad de 20 a 50 kilómetros por hora, principalmente en la Zona Norte.



Para el domingo también se pronostica la llegada de una nueva onda tropical, la número 22 por lo que se pide a la población estar atenta.

