Nueva balacera en Limón deja un muerto y a una mujer herida

Una nueva balacera se produjo esta tarde en Limón: dejó un hombre muerto en plena vía pública y una mujer resultó herida.

Según la Cruz Roja, el hecho se reportó a las 4:36 p. m. en el sector de La Colina, sobre Ruta 32 y, al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con un fallecido en el lugar por arma de fuego.

La mujer que resultó herida fue trasladada en condición crítica al Hospital Tony Facio de Limón.

La escena es custodiada ahora por el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública para indagar en los hechos del crimen.