Novio de Daniela Escobar: “Nunca debí haberla dejado salir del bar”

Han pasado 16 días desde la desaparición de Daniela Escobar en playa Sámara, Guanacaste. Su novio, Julio Campos, quien fue la última persona que la vio, conversó con Teletica.com y compartió su angustia y la creciente incertidumbre que rodea el caso.



“Nunca debí haberla dejado salir del bar”, lamenta Campos, quien asegura que sigue buscando respuestas a lo ocurrido aquella noche en que Daniela salió bajo la lluvia, luego de una discusión.



El día de la desaparición, el martes 15 de octubre, Campos relata que Daniela había llegado al negocio en el que trabaja, donde estaban celebrando una noche de karaoke.

“Tuvimos una pequeña discusión, y ella me dijo que se iba, pero no pensé que fuera en serio, porque estaba lloviendo. Pensé que iba a dar una vuelta y regresaría, pero al llegar a la casa no la encontré. A la mañana siguiente, al no tener noticias de ella, comencé a contactar a amigos y familiares, quienes tampoco sabían nada de Daniela”, dijo Campos.