Novia de víctima mortal de cabeza de agua: “Gracias por salvarme y cuidarme”

La muerte de un joven en el río Costa Rica, en Guápiles, ha generado conmoción, luego de que se conociera que, antes de ser arrastrado por la corriente, logró salvar la vida de su novia.



Luis Diego Ramírez Peñaranda, de 30 años y vecino de Guadalupe, en San José, perdió la vida por una cabeza de agua.



La víctima salió de paseo junto a su novia y varios amigos el domingo anterior, cuando ocurrió la tragedia. La intención era regresar ese mismo día a su casa. Sin embargo, su última acción antes de desaparecer entre la corriente del río fue salvarle la vida a su novia.

“Amor de mi vida, perdón, mi amor, perdón por no poder hacer nada, gracias por salvarme, por cuidarme hasta el último minuto, te amo infinito, mi amor, por favor, deme fuerzas para salir de esto”, dijo la novia del joven.

Novia despide a joven que murió arrastrado por río en Guápiles.

Ramírez se encontraba a orillas del afluente en el momento en que se produjo la crecida repentina, siendo arrastrado por la corriente. De acuerdo con versiones preliminares, logró poner a salvo a su pareja, quien también fue alcanzada por el agua, pero él no consiguió salir.



La emergencia se registró la tarde del domingo anterior en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica. No obstante, fue hasta este lunes, a las 7:20 a. m., cuando rescatistas de la Cruz Roja Costarricense localizaron el cuerpo sin vida.



Tras conocerse la noticia, integrantes de la barra "La 12", afición de la que era miembro, expresaron su dolor en redes sociales y lamentaron el fallecimiento de su compañero con emotivos mensajes de despedida.

Barra "La 12" también se pronunció en redes sociales.

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