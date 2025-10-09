Novia de “Gringo tico”, sospechosa del asesinato, tenía llaves de casa y entró con policías

La novia de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como “Gringo tico”, fue la que entró a la casa del adulto mayor junto con la Policía, un día después de ser reportado como desaparecido ante las autoridades judiciales.



A su ingreso, la vivienda estaba completamente vacía, ya que habían robado todo el menaje.



La mujer, identificada con el apellido Badilla, fue detenida este miércoles, junto a otras tres personas más, como sospechosa de su asesinato.



Sin embargo, el viernes 26 de setiembre, dos días después de que Vargas fue reportado como desaparecido ante el OIJ, ella conversó con Teletica.com y esto fue lo que comentó:

"Desde el 18 de agosto yo no sé nada de él, y como tengo las llaves de la casa, le pedí a la Policía ayuda, y ellos ingresaron (a la casa de Vargas) conmigo. Es lo único que puedo decir ahorita porque ya voy para el OIJ a poner otra denuncia por su desaparición".

Los otros tres sospechosos del homicidio de Vargas son un hombre de apellido García, de 53 años; su hija, de apellido García, de 29 años, y un cuarto individuo, de apellido Isaza, de 34 años, quien sería pareja de la mujer de apellido García.



El ofendido, de 71 años, de nacionalidad estadounidense, pero nacionalizado tico, fue encontrado en avanzada descomposición el sábado 4 de octubre, enterrado en una propiedad ubicada a unos 15 minutos de su casa.



Este jueves, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, indicó que los registros dentales confirmaron que el cuerpo encontrado sí es el de Vargas.



A la víctima, al parecer, la asfixiaron para matarla y así robarle el dinero y sus pertenencias.



La novia de “Gringo tico” y los otros tres sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

