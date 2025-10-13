Novia de “Gringo tico”, sospechosa del asesinato, irá tres meses a prisión preventiva

La novia de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como “Gringo tico”, irá tres meses a prisión preventiva, ya que figura como sospechosa de su asesinato.



El cuerpo del ofendido, de nacionalidad estadounidense, pero nacionalizado costarricense, fue encontrado en avanzada descomposición el sábado 4 de octubre, enterrado en una propiedad ubicada a unos 15 minutos de su casa, en Carrizal de Alajuela.



Su pareja, una mujer identificada con el apellido Badilla, fue detenida el pasado miércoles, junto a otras tres personas más, como presuntos responsables del homicidio.

"La Fiscalía Adjunta de Alajuela confirmó que investiga a dos hombres de apellidos García e Isaza, y a dos mujeres identificadas como García y Badilla, por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.

“En el caso del primero (García) y de Badilla, estos se encuentran cumpliendo prisión preventiva por tres meses. Los otros dos deben cumplir las medidas cautelares de presentarse a firmar y mantener domicilio actualizado. Las partes apelaron la resolución, por lo que se debe esperar a que se realice una nueva audiencia”, indicó el Ministerio Público.

A la víctima, al parecer, la asfixiaron para matarla y así robarle el dinero y sus pertenencias.

