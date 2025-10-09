Novia de “Gringo tico” figura entre detenidos como sospechosos de su asesinato

La novia de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como “Gringo Tico”, figura entre los cuatro detenidos por su asesinato, según confirmó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.



De acuerdo con el jerarca, la Delegación Regional del OIJ de Alajuela capturó, este miércoles, a cuatro personas presuntamente involucradas en la muerte del adulto mayor, vecino de Carrizal de Alajuela.

Vargas fue visto por última vez el 17 de setiembre, cuando un vecino notó movimientos extraños en su casa y, días después, alertó a un familiar que reportó la desaparición, el 24 del mismo mes.

"Durante la investigación, los agentes hallaron el carro del hombre en un lavacar en Heredia, y posteriormente localizaron su menaje de casa, el cual había sido robado, en San Pablo, Heredia, el pasado 2 de octubre. El cuerpo de Vargas fue encontrado el 4 de octubre, a unos 15 minutos de su vivienda en Carrizal, tras varios días de búsqueda", dijo Zúñiga.

Declaraciones de Rándall Zúñiga:

Las detenciones de los aparentes responsables de su muerte se realizaron en Santa Bárbara de Heredia, en vía pública.

"Los sospechosos son una mujer, de apellido Badilla, de 25 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima; un hombre de apellido García, de 53 años; su hija, de apellido García, de 29 años, y un cuarto individuo de apellido Isaza, de 34 años, quien sería pareja de la mujer de apellido García.

“El caso sigue en investigación y las cuatro personas serán puestas a la orden de la Fiscalía para los trámites correspondientes”, indicó Zúñiga.

El director del OIJ añadió que, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, se solicitaron los registros dentales del occiso para confirmar su identidad.

“Si estos registros llegan pronto al país, podríamos realizar una identificación certera y avanzar con mayor celeridad en la investigación”, concluyó.

“Gringo Tico” era estadounidense, pero se había nacionalizado costarricense, de ahí el origen de su apodo.