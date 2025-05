“Nos dejaron el corazón roto”, dice madre de joven asesinado por disputa de cobre

Pablo Andrés Navarro Chávez, de 29 años, fue asesinado la madrugada de este miércoles en Ipís de Goicoechea. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven fue herido con arma blanca durante una riña relacionada con la quema de cables para la extracción de cobre. Su madre y otros familiares claman justicia y piden que los responsables sean detenidos.



El incidente fue captado por cámaras de seguridad de la Policía Municipal de Goicoechea. Las imágenes muestran a tres personas manipulando cables en vía pública. En cuestión de minutos, la situación escaló a una pelea, donde uno de los sujetos apuñaló a Navarro en el tórax y la espalda. Aunque intentó huir, cayó en la vía pública y murió (ver video adjunto de Telenoticias).

Inicialmente, el reporte ingresó como una quema de cable, pero el sistema de monitoreo detectó la agresión. Tras el ataque, los otros dos sujetos huyeron, cambiándose de ropa en diferentes sectores mientras las cámaras los seguían.

Navarro había trabajado con su madre vendiendo verduras y tenía conocimientos en panadería, aunque recientemente enfrentaba problemas de adicción. Su familia había intentado ayudarlo sin éxito, según relató su madre.

​"Pablo, a pesar de todo, y aunque casi no venía a la casa por su problema con las drogas, siempre regresaba de vez en cuando. Yo lo esperaba. Cuando venía, lo regañaba y le decía: 'Ahí viene, ¿nada más a comer, verdad?', y él me respondía: 'No, vengo a verla, a que me preste el baño, y a saludarla'. Yo le preguntaba por qué no se quedaba, por qué no intentaba mejorar. Él me decía que quería cambiar, que quería componerse, pero que la droga lo tenía atrapado. 'Ahora las drogas se los llevan y cambian a una persona buena', decía.