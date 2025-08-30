“Nos arrancaron a Mily”: Centro educativo de Nicoya exige justicia por brutal asesinato de abuela

El Centro Pedagógico San Martín se encuentra de luto tras el asesinato de María del Milagro Peralta Ajoy, de 43 años, ocurrido en Barrio El Carmen.

La víctima, conocida como “Mily” por docentes y familias del centro, era abuela y figura clave en el cuidado de la pequeña de 2 años y 7 meses, que asistía al lugar.

“Hoy lloramos una muerte que nos deja más que destrozados el corazón y el alma”, expresó la institución en un mensaje público. “Mily era todo para su nieta, le dio lo mejor mientras pudo. Ahora será un ángel que cuidará de nuestra pequeñita desde el cielo”.

El crimen, que ha conmocionado a la comunidad nicoyana, ocurrió en la casa de la víctima, donde fue encontrada sin vida por un vecino que alertó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras escuchar gritos de auxilio. La Cruz Roja confirmó que Peralta presentaba múltiples heridas de arma blanca y fue hallada dentro del baño con una herida profunda en el cuello.

El principal sospechoso es un hombre de apellido Sánchez, de 49 años, quien era la pareja sentimental de la mujer. Fue detenido por la Fuerza Pública con las manos ensangrentadas en una propiedad cercana.

Familiares de Mily confirmaron que la relación ya había terminado y que el sujeto había intentado agredirla semanas atrás. La comunidad educativa exige "justicia pronta y cumplida", mientras las autoridades investigan el caso como un posible femicidio.