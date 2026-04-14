“Nos agarró por sorpresa, demasiado fuerte”, relata vecino sobre incendio en Sarapiquí

Un fuerte estruendo seguido de varias explosiones alertó a vecinos de Horquetas de Sarapiquí, Heredia, la mañana de este martes, cuando un incendio estructural en una fábrica de tarimas provocó daños materiales y dejó al menos dos personas con quemaduras que requirieron traslado urgente a un centro médico.



Carlos Rodríguez, testigo del incidente, relató que las detonaciones se escucharon alrededor de las 11:30 a. m., lo que generó alarma inmediata en la comunidad.

​“La explosión nos agarró a todos por sorpresa, demasiado fuerte. El impacto y la onda expansiva fueron demasiado fuertes”, afirmó Rodríguez, quien se encontraba a unos 500 o 600 metros del sitio al momento de la emergencia.

El vecino indicó que la magnitud del evento fue tal que incluso personas a varios kilómetros a la redonda percibieron el estruendo (vea el video adjunto en la portada).

“Nos llegaron reportes de amistades que, en un radio de 6 o 7 kilómetros, también escucharon y sintieron la explosión”, añadió.

Producto de la onda expansiva, algunos residentes cercanos reportaron afectaciones, entre ellas daños en ventanas y molestias auditivas. El propio Rodríguez aseguró haber sufrido afectación en uno de sus oídos pese a la distancia.



Tras la detonación, los vecinos optaron por mantener distancia ante el riesgo de nuevas explosiones.

“Preferimos no acercarnos por precaución. Luego, cuando la situación se calmó, sí había mucha gente y preocupación en el lugar”, explicó a Teletica.com.

Según el testimonio, la respuesta de los cuerpos de emergencia fue rápida.

​“En unos 10 o 15 minutos ya se empezaban a ver las primeras unidades en la zona”, señaló.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte de múltiples personas con quemaduras producto del incendio estructural en el sector de Sarapiquí. Para la atención de la emergencia, se movilizaron tres ambulancias y un vehículo operativo.



Los equipos de respuesta valoraron a dos pacientes que requirieron traslado urgente a un centro médico, mientras continuaban las inspecciones para descartar más afectados.



Minutos después del incidente, la situación fue controlada por las autoridades, sin que se reportaran víctimas mortales.