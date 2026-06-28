Noche violenta en carretera deja un muerto y 12 heridos graves en todo el país

Un violento choque entre un carro y una motocicleta cobró la vida de una persona la madrugada de este domingo en Turrúcares de Alajuela.

La emergencia se reportó a las 4:26 a. m. Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja, hallaron a un adulto sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Otro paciente que viajaba en la motocicleta fue estabilizado y trasladado de emergencia en condición urgente al Hospital San Rafael de Alajuela.

Sumando este hecho, la Cruz Roja Costarricense trasladó a 12 personas a distintos centros médicos por accidentes de tránsito en menos de 9 horas.

La mayoría de los incidentes graves de las últimas horas involucraron a conductores de motocicletas.

El primero se registró a las 7:53 p. m. del sábado, cuando un motociclista sufrió múltiples traumas tras colisionar contra un autobús en Manuel Antonio de Quepos. El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Max Terán Valls.

Poco después, a las 8:19 p. m., un choque múltiple entre dos vehículos y una motocicleta movilizó a las autoridades a San Rafael de Heredia, donde auxiliaron a un adulto politraumatizado y lo llevaron de urgencia al Hospital San Vicente de Paúl.

Posteriormente, en San Pablo de León Cortés (11:23 p. m.) y en el distrito General de Pérez Zeledón (12:18 a. m.), dos hombres perdieron el control de sus vehículos y sufrieron vuelcos que obligaron sus traslados críticos a los centros médicos locales.

El último choque de este tipo ocurrió a las 4:14 a. m. en Higuito de Desamparados. Dos motocicletas chocaron de frente y dejaron a dos hombres heridos de gravedad; uno fue ingresado al Hospital San Juan de Dios y el otro al CAIS Marcial Fallas.

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