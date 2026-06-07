Noche violenta: cuatro hombres asesinados entre noche de sábado y madrugada de domingo

Las autoridades reportaron un total de cuatro personas asesinadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en distintos puntos del país.

El primer ataque se registró a las 6:44 p. m. del sábado en Barrio La Inmaculada de Quepos, específicamente en calle La Bambú. En el sitio, el OIJ confirmó el asesinato de un hombre de 42 años y su hijo de 23, quienes fueron atacados a balazos dentro de su vivienda. El padre murió en el lugar, mientras que su hijo falleció posteriormente en el Hospital Max Terán.

A las 9:13 p. m., la Cruz Roja atendió una balacera en Carrandí de Matina, Limón. Al llegar, localizaron a un hombre con una herida de arma de fuego en la cabeza, quien fue declarado sin vida en el sitio.

Finalmente, a las 3:54 a. m. del domingo, se reportó otro incidente en Tempate de Santa Cruz, Guanacaste. Un adulto con múltiples heridas de arma de fuego fue hallado en medio del camino por una patrulla de la Fuerza Pública, que dio aviso al OIJ. En el sitio se contabilizaron 19 casquillos de arma 9 mm.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos y de las respectivas investigaciones.