Noche sangrienta: un adolescente y tres adultos murieron en ataques armados

Cuatro personas murieron en ataques con arma de fuego registrados la noche de este martes en Guanacaste, San José y Limón, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las víctimas corresponden a un adolescente de 16 años y tres hombres de entre 20 y 28 años. Los hechos ocurrieron en distintos puntos del país en un lapso de pocas horas.

El primer caso se reportó a las 7:15 p. m. en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. La víctima fue un hombre de apellido Espinoza, de 28 años. El OIJ indicó que el ofendido se encontraba dentro de una barbería cuando un sujeto ingresó al local y le disparó en múltiples ocasiones. El hombre murió en el sitio tras recibir impactos en el tórax y la cabeza.

Minutos después, a las 7:46 p. m., se registró otro homicidio en el barrio Colina de Limón. La víctima fue un hombre de apellido De la O, de 20 años. El joven permanecía frente a una vivienda junto a otras personas cuando un sujeto llegó en motocicleta, descendió del vehículo y abrió fuego. El ofendido recibió impactos en la cabeza y el tórax. Los agentes judiciales recolectaron cerca de 33 indicios balísticos.

A las 8 p. m., un adolescente de 16 años murió tras un ataque ocurrido en barrio Cristo Rey, en San José. De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba en vía pública cuando un hombre le disparó en el tórax y escapó. La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital La Caridad, donde posteriormente fue declarado sin vida.

El cuarto homicidio ocurrió a las 11:30 p. m. en Matama, Limón. La víctima fue un hombre de apellido Artavia, de 26 años. La policía judicial señaló que laboraba en un establecimiento comercial tipo bar. El sospechoso permaneció alrededor de una hora en el local antes de dispararle en varias ocasiones. El ofendido recibió impactos en el pecho y la cabeza. En la escena se ubicaron cerca de 10 indicios balísticos.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes. El OIJ desarrolla diligencias para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de cada caso.