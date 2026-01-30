Noche sangrienta en San Sebastián: dos hombres asesinados cerca de la rotonda

Dos hombres fueron asesinados a balazos cerca de la rotonda de San Sebastián, en San José, la noche de este jueves.

Según confirmó la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja a Teletica.com, al llegar las unidades de emergencia declararon sin vida a las víctimas, quienes presentaban múltiples heridas por arma de fuego.

El paso en la zona permanece parcialmente cerrado mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento de los cuerpos y la respectiva investigación.

Al parecer, uno de los cuerpos quedó sobre la acera y otro dentro de un vehículo.

Por su parte, la Fuerza Pública mantiene un operativo en el sector con el objetivo de dar con los responsables del ataque.

