Noche sangrienta en Limón: Dos hombres asesinados en Guácimo y Guápiles

La violencia volvió a golpear la provincia de Limón este martes por la noche, cuando dos hombres fueron asesinados en distintos puntos de la región.

El primer caso se registró en la entrada principal a Guácimo, sobre la Ruta 32, debajo del puente aéreo. En el sitio, la Cruz Roja confirmó que encontró a un hombre de entre 20 y 30 años con múltiples impactos de bala, quien fue declarado fallecido en el lugar.

El segundo ataque ocurrió en el centro de Guápiles, Pococí, cerca de los semáforos de Monte Carlos. Allí, la Benemérita localizó a un hombre de aproximadamente 45 años con varios disparos, también declarado sin vida en el sitio.

Ambos casos quedaron bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizó el levantamiento de los cuerpos y abrió las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la Fuerza Pública mantiene retenes en carretera y un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables de los ataques.