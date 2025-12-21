Noche sangrienta en carreteras: seis muertos en accidentes de tránsito

La noche del sábado y madrugada del domingo estuvieron marcadas por la tragedia en las carreteras del país. Seis personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito, según confirmaron la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La mayoría de las víctimas fueron motociclistas, aunque también se registraron muertes por atropello. Este es el reporte oficial de los hechos:

18:35 – Limón, Siquirres, El Cocal : Un hombre de apellido Arrieta , de 57 años, falleció tras ser atropellado por un camión mientras viajaba en bicicleta. La prueba de alcoholemia al conductor resultó negativa.

: Un hombre de apellido , de 57 años, falleció tras ser atropellado por un camión mientras viajaba en bicicleta. La prueba de alcoholemia al conductor resultó negativa.

18:47 – San José, Mata Redonda, Sabana Sur (Ruta 27) : Un hombre nicaragüense de apellido Castro , de 53 años, murió al instante tras ser atropellado por un vehículo liviano cuando intentaba cruzar la carretera. La alcoholemia al conductor también fue negativa.

: Un hombre nicaragüense de apellido , de 53 años, murió al instante tras ser atropellado por un vehículo liviano cuando intentaba cruzar la carretera. La alcoholemia al conductor también fue negativa.

21:27 – Puntarenas, Quepos : Un motociclista de apellido Zúñiga , de 31 años, perdió el control de su moto y se estrelló contra una palma. Fue declarado sin signos vitales en el lugar.

: Un motociclista de apellido , de 31 años, perdió el control de su moto y se estrelló contra una palma. Fue declarado sin signos vitales en el lugar.

00:22 – San José, Mora, Piedra Blanca de Tabarcia : Colisión frontal entre dos motocicletas. El joven Montero , de 21 años, murió tras ser trasladado al CAIS de Puriscal. El otro motociclista, de apellido Vargas , de 23 años, fue remitido en condición delicada al Hospital San Juan de Dios.

: Colisión frontal entre dos motocicletas. El joven , de 21 años, murió tras ser trasladado al CAIS de Puriscal. El otro motociclista, de apellido , de 23 años, fue remitido en condición delicada al Hospital San Juan de Dios.

02:51 – San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores : Un motociclista de apellido Vargas , de 24 años, falleció tras derrapar en una curva y perder el control de su moto.

: Un motociclista de apellido , de 24 años, falleció tras derrapar en una curva y perder el control de su moto.

04:25 – Puntarenas, Corredores, Laurel: Un hombre de apellido Concepción, de 37 años, murió al colisionar su motocicleta contra un vehículo liviano. Los tres ocupantes del carro resultaron ilesos.

Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia en carretera, especialmente durante las celebraciones de fin de año, cuando aumentan los desplazamientos y el riesgo de accidentes.