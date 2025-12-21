Sucesos
Noche sangrienta en carreteras: seis muertos en accidentes de tránsito
Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia en carretera, especialmente durante las celebraciones de fin de año.
La noche del sábado y madrugada del domingo estuvieron marcadas por la tragedia en las carreteras del país. Seis personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito, según confirmaron la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La mayoría de las víctimas fueron motociclistas, aunque también se registraron muertes por atropello. Este es el reporte oficial de los hechos:
- 18:35 – Limón, Siquirres, El Cocal: Un hombre de apellido Arrieta, de 57 años, falleció tras ser atropellado por un camión mientras viajaba en bicicleta. La prueba de alcoholemia al conductor resultó negativa.
- 18:47 – San José, Mata Redonda, Sabana Sur (Ruta 27): Un hombre nicaragüense de apellido Castro, de 53 años, murió al instante tras ser atropellado por un vehículo liviano cuando intentaba cruzar la carretera. La alcoholemia al conductor también fue negativa.
- 21:27 – Puntarenas, Quepos: Un motociclista de apellido Zúñiga, de 31 años, perdió el control de su moto y se estrelló contra una palma. Fue declarado sin signos vitales en el lugar.
- 00:22 – San José, Mora, Piedra Blanca de Tabarcia: Colisión frontal entre dos motocicletas. El joven Montero, de 21 años, murió tras ser trasladado al CAIS de Puriscal. El otro motociclista, de apellido Vargas, de 23 años, fue remitido en condición delicada al Hospital San Juan de Dios.
- 02:51 – San José, Pérez Zeledón, Daniel Flores: Un motociclista de apellido Vargas, de 24 años, falleció tras derrapar en una curva y perder el control de su moto.
- 04:25 – Puntarenas, Corredores, Laurel: Un hombre de apellido Concepción, de 37 años, murió al colisionar su motocicleta contra un vehículo liviano. Los tres ocupantes del carro resultaron ilesos.
Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia en carretera, especialmente durante las celebraciones de fin de año, cuando aumentan los desplazamientos y el riesgo de accidentes.