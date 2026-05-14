Noche sangrienta: Dos hombres acribillados en Matina

La noche de este miércoles volvió a teñirse de sangre. Dos hombres fueron asesinados a balazos en Lomas del Toro, Matina de Limón, frente a un minisúper local.

De acuerdo con la Cruz Roja, al llegar la ambulancia al sitio se confirmó que las víctimas presentaban múltiples impactos de bala y fueron declaradas sin vida en el lugar.

Además, una tercera persona resultó herida y fue trasladada al centro médico para recibir atención.

La zona permanece bajo fuerte custodia de la Fuerza Pública y la Cruz Roja, mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las investigaciones.