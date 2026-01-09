Noche de terror en Tilarán: Balacera, persecución y supuesto ladrón muerto tras asalto a casa vacacional

Un asalto a una casa de alquiler vacacional desencadenó una persecución y balacera que terminó con un supuesto ladrón muerto en el intercambio de disparos.

El hecho se presentó la noche de este jueves en el sector de Lago Cote, zona alta de Nuevo Arenal de Tilarán.

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, tres sujetos intentaron asaltar una vivienda de alquiler vacacional donde se hospedaban varios turistas estadounidenses. Los afectados lograron dar aviso inmediato a la Policía.

Según confirmó Teletica.com Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, una patrulla cercana interceptó a los sospechosos, quienes abrieron fuego contra los oficiales. Los policías repelieron el ataque y solicitaron refuerzos. En el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes falleció en el sitio.

En el video adjunto se observa cómo una patrulla de la Fuerza Pública quedó con múltiples impactos de bala. Afortunadamente, ningún oficial resultó herido.

Los otros dos sospechosos lograron huir por la zona del lago y la montaña. Al parecer portaban armas de alto calibre, lo que generó una amplia movilización de la Fuerza Pública por aire y tierra.

Un equipo especializado del Ministerio de Seguridad Pública (UEA) arribó al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós para brindar apoyo, mientras unidades del GAO de Cañas y de La Bajura también fueron desplazadas hacia el área para reforzar el operativo.