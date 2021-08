"No tienen agua ni para lavarse los dientes", reclaman familiares de privados de libertad

Varios familiares de privados de libertad, quienes se encuentran en el centro penitenciario La Reforma, están enojados por la situación "precaria" que provoca la falta de agua dentro de la cárcel.



Denuncian que, desde el pasado 9 de agosto, una de las bombas subterráneas se dañó. Esto perjudica el abastecimiento del líquido dentro de las instalaciones, ubicadas en San Rafael de Alajuela.

“Ellos no se pueden bañar, no pueden ir al servicio a hacer sus necesidades, no tienen agua ni para lavarse los dientes desde hace ya muchos días, les dijeron que serán 15 días sin agua; pero, según le dijeron a mi hijo, esto va a durar más tiempo”, relató la familiar de un privado de libertad.

“Estamos en pandemia, en un aumento de casos COVID-19, sus nuevas variantes y los pabellones están aglomerados. Esto es inhumano porque familias completas se pueden ver afectadas por esta situación y ellos no son perros para que los traten así. Estamos preocupados por nuestros seres queridos que se encuentran en ese lugar”, comentó la mujer de apellido Chaves a Teletica.com.

Lea también Sucesos Aparece cuerpo de joven arrastrado por el mar en Osa El sábado anterior, Alonso Duarte estaba disfrutando de la playa cuando fue atrapado por una corriente.

Otra familiar contó que su hermano, quien está en el pabellón B-5 de "mediana cerrada", está muy enfermo porque ni siquiera puede ir al baño, ya que todo está lleno de "pura porquería".

Además, indicó que hay muchos afectados por dolores de estómago, de cabeza y diarreas debido a tanta suciedad. Los privados de libertad les han contado que no pueden ni bajar las palancas del servicio sanitario por la falta de agua.

“Mi hermano dice que hay olores desagradables porque ya llevan muchos días sin agua, no se pueden ni bañar y no pueden ni comer por la suciedad que encuentran, por todo lado. Ayer casi se defeca porque no pueden ir al baño, ya que todo está lleno y son muy pocas veces que los dejan ir por un balde de agua para limpiar”, dijo la mujer de apellido Sandoval.

“La verdad es una injusticia como están, porque parece que el problema va a seguir hasta por tres semanas más. La gente está enferma, muchos tienen vómito y mi hermano me contó que ahí donde están hay 70 casos de COVID-19”, añadió.

El Ministerio de Justicia indicó que las acciones para paliar el faltante de agua en el CAI Jorge Arturo Montero (La Reforma), a raíz del daño que sufrió una de las bombas subterráneas, han permitido garantizar el líquido a la población privada de libertad.

“Mientras continúa la recepción de agua con ayuda del Cuerpo de Bomberos y Acueductos y Alcantarillados (AyA), se llevan a cabo gestiones con la Asada de San Rafael para conectarnos a su servicio. Los trabajos de reparación continúan, una vez que se determinó el daño. El tanque de 10.000 litros que se compró para reforzar el suministro de agua potable a la población privada de libertad ya está instalado, pero todavía no está en funcionamiento”, indicó Justicia.

A la fecha, la cartera desconoce cuándo será resuelto el problema en su totalidad.

Camiones cisterna son los que están abasteciendo de agua al centro penitenciario.